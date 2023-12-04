У понеділок, 4 грудня, Клюйверта було звільнено з посади головного тренера Адана Демірспор. Останньою краплею для клубного керівництва стала поразка в матчі із Самсунспором (2:3). Про це інформує портал Fanatik, стверджуючи, що офіційне оголошення надійде від клубу сьогодні ввечері.

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Повідомляється, що сторони розірвали дворічний контракт фахівця за обопільною згодою. У наступному матчі тренувати Адана Демірспор буде виконувач обов'язків головного тренера Серкан Дамла. Згідно з джерелом, новим наставником команди в найближчому майбутньому стане Бурак Йілмаз, який нещодавно покинув посаду головного тренера Бешикташа.

Клюйверт замінив Вінченцо Монтеллу на початку цього сезону. Він встиг провести на чолі команди 20 матчів, у яких Адана здобула 8 перемог і зазнала 6 поразок.

Нагадаємо, що кольори Адана Демірспор раніше захищав Ярослав Ракицький.

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