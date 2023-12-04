В понедельник, 4 декабря, Клюйверт был уволен с поста главного тренера Адана Демирспор. Последней каплей для клубного руководства стало поражение в матче с Самсунспором (2:3). Об этом информирует портал Fanatik, утверждая, что официальное объявление последует от клуба сегодня вечером.

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Сообщается, что стороны расторгли двухлетний контракт специалиста по обоюдному согласию. В следующем матче тренировать Адана Демирспор будет исполняющий обязанности главного тренера Серкан Дамла. Согласно источнику, новым наставником команды в ближайшем будущем станет Бурак Йилмаз, который недавно покинул пост главного тренера Бешикташа.

Клюйверт заменил Винченцо Монтеллу в начале этого сезона. Он успел провести во главе команды 20 матчей, в которых Адана одержала 8 побед и потерпела 6 поражений.

Напомним, что цвета Адана Демирспор ранее защищал Ярослав Ракицкий.

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