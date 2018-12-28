Екс-тренер Зорі з фізпідготовки пояснив нестабільну гру луганців у сезоні 2018/19

Ігор Касьяненко, який у грудні цього року покинув посаду тренера Зорі з фізпідготовки, поділився враженнями від гри команди в сезоні 2018/19.

"На мій погляд, у нестабільності більшою мірою свою роль відіграє необхідність постійної ротації, адже клуб живе за рахунок продажу гравців, відповідно, немає стабільного складу. Що важливо, адже ми бачимо, як завдяки зіграності складу Ворскла в минулому сезоні зуміла зробити стрибок вгору і взяти "бронзу". І які результати, через ту ж кадрової стабільності, зараз демонструє Олександрія.

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Зіграність складу – річ важлива, в тому числі з позиції фізпідготовки. Адже футболіст, коли приходить в клуб, не відразу може пристосуватися до тих функціональних навантажень, які від нього вимагає тренерський штаб, будь-якому гравцю потрібен час, щоб навчитися їх витримувати. А для цього заняття з фізпідготовки повинні проходити без поспіху, за індивідуально спланованою для кожного системою. Ось і виходить, що поки гравці втягуються, команда втрачає очки.

Нинішній сезон – тому приклад, я повністю згоден з Євгеном Опанасенком, який в своєму недавньому інтерв'ю сказав, що зимова пауза зараз для Зорі дуже недоречна – команда набрала хорошу форму, увійшла в потрібний ритм і, відповідно, стала набирати очки", – цитує Касьяненка FootBoom.

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