Караваєв – найкращий гравець Зорі у 2018 році

Фанати луганської Зорі визначили найкращого гравця команди за підсумками 2018 року.

Луганська Зоря провела опитування серед своїх фанатів, які мали визначити найкращого виконавця за підсумками 2018 року.

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За підсумками голосування найкращим футболістом року вболівальники визнали півзахисника Олександра Караваєва. Йому було віддано абсолютну більшість голосів.

"Срібло" дісталося голкіперу Андрію Луніну, якого вже немає в команді, а Юрі і Артем Громов розділили "бронзу".

"Дуже приємно перемогти, отримавши визнання уболівальників. Для мене це стимул працювати ще більше і старанніше. Приносити користь, як Зорі, так і збірної України", – цитує Караваєва офіційний сайт Зорі.

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