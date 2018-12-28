toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Караваєв – найкращий гравець Зорі у 2018 році

12:24 139 Читать на русском
Караваєв – найкращий гравець Зорі у 2018 році
Олександр Караваєв / Фото: ФК Зоря

Фанати луганської Зорі визначили найкращого гравця команди за підсумками 2018 року.

Луганська Зоря провела опитування серед своїх фанатів, які мали визначити найкращого виконавця за підсумками 2018 року.

Циганков – одна з головних цілей Роми, – Джанлука Ді Марціо

За підсумками голосування найкращим футболістом року вболівальники визнали півзахисника Олександра Караваєва. Йому було віддано абсолютну більшість голосів.

"Срібло" дісталося голкіперу Андрію Луніну, якого вже немає в команді, а Юрі і Артем Громов розділили "бронзу".

"Дуже приємно перемогти, отримавши визнання уболівальників. Для мене це стимул працювати ще більше і старанніше. Приносити користь, як Зорі, так і збірної України", – цитує Караваєва офіційний сайт Зорі.

Він їхав в Арсенал підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя

Теги
Артем Громов Артем Громов Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
23
хв
Дженоа
16:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук