29-річний бразильський хавбек тепер виступатиме за Антальяспор, повідомляє офіційний сайт клубу.

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З командою турецької Суперліги Фернандо підписав півторарічний контракт, до неї він перебрався на правах вільного агента. Останнім клубом Лукаса Мартінса був китайський Бейцзин Гоань, з якого він пішов у серпні.

Нагадаємо, Фернандо виступав за Шахтар протягом 2013-2015 років, де награв 47 матчів і забив три м'ячі.

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