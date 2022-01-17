Екс-півзахисник Шахтаря перебрався в Антальяспор після тривалої паузи у кар'єрі
17 січня 23:12 - Читать на русском
Лукас Мартінс Фернандо спробує свої сили у турецькій Суперлізі.
29-річний бразильський хавбек тепер виступатиме за Антальяспор, повідомляє офіційний сайт клубу.
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З командою турецької Суперліги Фернандо підписав півторарічний контракт, до неї він перебрався на правах вільного агента. Останнім клубом Лукаса Мартінса був китайський Бейцзин Гоань, з якого він пішов у серпні.
Нагадаємо, Фернандо виступав за Шахтар протягом 2013-2015 років, де награв 47 матчів і забив три м'ячі.
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