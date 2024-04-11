39-річний Лепуан був змушений достроково повісити бутси на цвях. Він отримав травму коліна в матчі за Серен і не став чекати термінів відновлення. У середу, 10 квітня, він за допомогою офіційного сайту Серена оголосив про завершення ігрової кар'єри.

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За свою майже двадцятирічну кар'єру Лепуан встиг пограти за Мюнхен-1860, Віллем II, Генчлербірлігі, Мускорн, Гент, Васланд-Беверен, Чарльтон, Зюлте-Варегем, Кортрейк і Серен. На його рахунку два матчі за збірну Бельгії (обидва – у 2010-му році).

Крістоф Лепуан двічі вигравав Кубок Бельгії – у 2010 і 2017 роках. У фіналі Кубка Бельгії 2010 року Гент із Лепуаном у складі обіграв Серкль Брюгге з рахунком 3:0 – у складі суперника грали двоє українців, Сергій Серебренніков і Олег Ящук. Тим самим опорний хавбек позбавив двох українців перемоги в національному кубку.