39-летний Лепуан был вынужден досрочно повесить бутсы на гвоздь. Он получил травму колена в матче за Серен и не стал дожидаться сроков восстановления. В среду, 10 апреля, он посредством официального сайта Серена объявил о завершении игровой карьеры.

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За свою почти двадцатилетнюю карьеру Лепуан успел поиграть за Мюнхен-1860, Виллем II, Генчлербирлиги, Мускорн, Гент, Васланд-Беверен, Чарльтон, Зюлте-Варегем, Кортрейк и Серен. На его счету два матча за сборную Бельгии (оба – в 2010-м году).

Кристоф Лепуан дважды выигрывал Кубок Бельгии – в 2010 и 2017 годах. В финале Кубка Бельгии 2010 года Гент с Лепуаном в составе обыграл Серкль Брюгге со счётом 3:0 – в составе соперника играли двое украинцев, Сергей Серебренников и Олег Ящук. Тем самым опорный хавбек лишил двух украинцев победы в национальном кубке.