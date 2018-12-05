Екс-нападник Динамо Лукас Перес відзначився дублем за Вест Хем Ярмоленка – форвард не забивав в АПЛ 700 днів

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Манчестер Сіті без Зінченка втримав перемогу над Уотфордом і відірвався від Ліверпуля
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Лунін має нову проблему в Іспанії – оригінальна причина, через яку страждає і Реал, і українецьІспанія — 4 груд 5066
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