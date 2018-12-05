Екс-нападник Динамо Лукас Перес відзначився дублем за Вест Хем Ярмоленка – форвард не забивав в АПЛ 700 днів

Нападник Вест Хема Лукас Перес відзначився дублем у воротах Кардіффа у 15 турі АПЛ.

Спершу форвард відкрив рахунок у матчі між Вест Хемом та Кардіффом на 49 хвилині, прошивши воротаря після вдалої передачі партнера.

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Вже через 5 хвилин Перес подвоїв перевагу своєї команди. Форвард влучним ударом покотив м’яч між ніг голкіперу суперника Етеріджу та відзначився вдруге.

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До цього Перес востаннє забивав у чемпіонаті Англії ще за Арсенал у січні 2017 року. Тоді нападник забив у ворота Борнмута. З того часу минуло рівно 700 днів.