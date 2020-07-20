Экс-игрока сборной Украины с позором уволили из российского клуба

Главный тренер Урала Дмитрий Парфёнов покинул российскую команду.

Урал объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым, сообщает официальный сайт команды.

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Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее в СМИ появилась информация, что Парфенов сам подал в отставку с поста наставника Урала после поражения в домашнем матче 1/2 финала Кубка России от Химок (1:3). Однако, президент российского клуба Григорий Иванов не скрывал, что именно он принял решение об увольнении и буквально уничтожил украинского специалиста за его "достижения" с командой.

"Инициатива отправить Парфенову в отставку шла от меня. Команда проиграла три матча, пропустила 9 мячей. Если команда не выполняет поставленные перед ней задачи... Если бы я был тренером, то сам бы написал заявление об увольнении. При всем уважении к Химкам команда Премьер-лиги не имеет права так играть у себя дома, допускать такик ошибки! После рестарта мы 8 голов пропустили со стандартных положений. Ну что это такое ?! Кто-то должен за это отвечать. Это все-таки тренерские дела", – цитирует Иванова издание "Спорт-Экпресс".

Напомним, Парфенов возглавил Урал в мае 2018 года и вывел команду в финал Кубка России в сезоне 2018/19.

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