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"Ми спортом займаємося, а не політикою": гендир Ротора – про чутки, що Хацкевича хочуть звільнити через минуле в Динамо

19:17 759 Читать на русском
"Ми спортом займаємося, а не політикою": гендир Ротора – про чутки, що Хацкевича хочуть звільнити через минуле в Динамо
Олександр Хацкевич / Сайт Динамо

Генеральний директор Ротора Андрій Рекечинський поділився очікуваннями від подальшої співпраці з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

"Ймовірності відходу тренера немає. Питання з відставкою Хацкевича не розглядається.

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– З'явилися припущення, що Ротор може розлучитися з Хацкевичем, оскільки раніше він кілька років тренував київське Динамо...

– Ми спортом займаємося, а не політикою. І такі варіанти не розглядаємо. Олександр Миколайович працює в футбольному клубі Ротор. Не знаю, звідки з'являються чутки... Не знаю навіть, що тут можна коментувати. Ми готуємося до сезону. Хацкевич в клубі", – запевнив Рекечинський у коментарі Спорт-Експрес.

Додамо, що Хацкевич очолив волгоградську команду у грудні 2019 року і допоміг їй повернутись в російську Прем'єр-лігу.

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