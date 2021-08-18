Шелаєв приєднався до Вовчанська, який представляє Харківську область. Контракт з ветераном чинний до кінця нинішнього сезону, стверджує Meta-ratings.

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Зауважимо, що наразі хавбеку, в активі якого 36 матчів та один гол за збірну України, 44 роки. Він завершив професіональну кар'єру в 2014-му в Металісті. До цього виступав за Шахтар, Зорю, Дніпро та інші клуби.

До слова, Вовчанськ очолює колишній одноклубник Шелаєва – Андрій Березовчук. У 2017-2019 роках Олег уже грав за цю команду на аматорському рівні. У нинішньому сезоні представник Харківської області дебютував у Другій лізі, у перших чотирьох турах набравши 4 очки – 12-е місце в групі Б.

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