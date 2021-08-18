Шелаев присоединился к Волчанску, представляющему Харьковскую область. Контракт с ветераном действует до конца нынешнего сезона, утверждает Meta-ratings.

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Заметим, что сейчас хавбеку, в активе которого 36 матчей и один гол за сборную Украины, 44 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2014-м в Металлисте. До этого выступал за Шахтер, Зарю, Днепр и другие клубы.

К слову, Волчанск возглавляет бывший одноклубник Шелаева – Андрей Березовчук. В 2017-2019 годах Олег уже играл за эту команду на любительском уровне. В нынешнем сезоне представитель Харьковской области дебютировал во Второй лиге, в первых четырех турах набрав 4 очка – 21-е место в группе Б.

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