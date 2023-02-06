Колишній нападник Дніпра, Титана, Миколаєва, Зорі та інших клубів Ігор Бездольний перейшов на сторону російських терористів.

45-річний чоловік працював тренером ФК Хлібороб з Нижніх Торгаїв Нижньосірогозької громади. Після початку повномасштабної війни перейшов на бік Росії, інформує NovaMedia.

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Зараз Бездольний активно співпрацює з окупантами. Нещодавно його помітили на засіданні фейкового міністерства молодіжної політики та спорту Херсонської області, після чого він показував росіянам спортивну інфраструктуру Нижніх Сірогох та Нижніх Торгаїв.

Портал evocation, який висвітлює інформацію про зрадників і колаборантів, додає, що після захоплення Херсонської області Росією Ігор погодився очолити мережу аптек.

Ба більше, футбольний клуб Ялта, який базується в анексованому Криму, повідомив, що колишній футболіст працює помічником головного тренера у цій команді та має громадянство загарбників.

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