Влітку екс-тренер Таврії, Кристала, Миколаєва і низки інших українських клубів став колаборантом. Окупаційна влада намагалася створити у Херсоні на базі місцевого Кристала клуб Фрегат, який і очолив 54-річний Сергій Шевченко.

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За співпрацю із загарбниками тренер ризикує повторити долю Анатолія Тимощука, який був позбавлений усіх футбольних регалій. Сергій Шевченко може бути довічно відсторонений від футболу, повідомляє Sportarena.

Нагадаємо, Херсон був єдиним обласним центром України, який росіяни змогли захопити з початку повномасштабного вторгнення. Після майже 9-ти місяців окупації ЗСУ звільнили місто.

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