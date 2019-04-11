Екс-голова селекційної служби Арсенала Міслінтат став спортивним директором Штутгарта

Колишній голова селекційної служби Арсенала Свен Міслінтат тепер працюватиме в Штутгарті.

Штуттгарт на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Свена Міслінтата на посаду спортивного директора. Контракт розрахований на 2 роки.

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46-річний німець раніше працював головою селекційної служби дортмундської Борусії та лондонського Арсенала.

Штуттгарт наразі перебуває на 16 позиції в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 21 очко. Ця сходинка змушує грати перехідні матчі з 3-ю командою 2 Бундесліги. Наразі на "бронзовій" позиції перебуває Уніон Берлін.