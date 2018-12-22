Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря Рибка знову програв у Другій лізі Туреччини

Кар'єра Олександра Рибки у Туреччині розвивається не надто вдало.

Друга ліга Туреччини, 17-й тур

Умранієспор – Аф'єт Афьоноспор – 2:1

Голи: Мадінда, 34, Чічек, 37 – Кандоган, 68

Нереалізований пенальті: Єнер (Аф'єт Афьоноспор), 62

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Український голкіпер Олександр Рибка, відомий виступами у Динамо та Шахтарі, продовжив невдалу серію у Другій лізі Туреччини. Наш футболіст відіграв увесь матч 17-ого туру, проте його команда зазнала поразки. Востаннє Аф'єт Афьоноспор з Рибкою в складі перемагав ще 10 жовтня у матчі проти свого попереднього клубу Карабюкспора.

Наразі Аф'єт Афьоноспор має в активі лише 15 очок та перебуває у зоні вильоту.