Колишній нападник Динамо та Шахтаря Артем Уваров, який виявився сином так званого депутата "Луганської народної республіки", тепер вигулькнув в російському клубі.

"Так, мого сина запросили на перегляд до Зеніту. Варіант з'явився давно, але Артур був травмований більше пів року. Він у Пітері проходив відновлення. Після того, як закінчаться збори, клуб ухвалить рішення: укладати контракт чи ні. Надалі все буде видно.

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Звичайно, Артур задоволений запрошенням на перегляд, але він робить перший крок, щоб зрозуміти, наскільки набудеш форму після травми і будеш відповідати високим вимогам такої відомої команди. Зараз немає сенсу загадувати і не варто забігати вперед – це лише початок. Вже до середини лютого буде більш-менш ясно", – розповів Максим Уваров, представник владних структур так званої "ЛНР" в коментарі Чемпионату.

Нагадаємо, що Артура Уварова вигнали з Динамо у квітні 2022 року, коли клуб виявив, що гравець є сином представника влади так званої "ЛНР". За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії Шахтаря.

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