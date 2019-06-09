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Экс-форвард Динамо Мбокани продлил контракт с Антверпеном Назарины

10:40 24 Читати українською
Экс-форвард Динамо Мбокани продлил контракт с Антверпеном Назарины
Дьемерси Мбокани / DH.be

Нападающий Дьемерси Мбокани решил остаться в составе бельгийского Антверпена на еще один сезон.

Конголезский форвард подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт Антверпена.

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Мбокани поставил подпись под новым 1-летним соглашением с фламандцами. Свои выступления в клубе украинца Егора Назарины 33-летний экс-нападающий киевского Динамо начал прошлым летом.

В сезоне 2018/19 Дьемерси Мбокани провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей. Ранее бельгийские СМИ сватали его в Андерлехт, который недавно возглавил Венсан Компани.

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Бельгия Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Антверпен Антверпен
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