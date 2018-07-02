toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ ІСПАНІЯ - РОСІЯ Новини ЧС 2018

Екс-дівчина Роналду показала апетитні сідниці в соціальній мережі

15:12 489 Читать на русском
Екс-дівчина Роналду показала апетитні сідниці в соціальній мережі
Роналду та Ірина Шейк

Відома модель Ірина Шейк, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, вирішила підтримати бренд своєї колеги Кендіс Сванепул – "Tropic of C", та прорекламувала купальник з її колекції.

Спокусливий образ колишньої коханої Кріштіану Роналду чудово підкреслив її сідниці, які вона сміливо продемонструвала, а також струнке тіло.

Екс-дівчина Роналду без бюстгальтера шокувала новим іміджем

@tropicofc @angelcandices

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Дівчата футболістів Ірина Шейк Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:305989 Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
1
год
:
3
хв
Бразилія
17:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук