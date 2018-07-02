Екс-дівчина Роналду показала апетитні сідниці в соціальній мережі

Відома модель Ірина Шейк, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, вирішила підтримати бренд своєї колеги Кендіс Сванепул – "Tropic of C", та прорекламувала купальник з її колекції.

Спокусливий образ колишньої коханої Кріштіану Роналду чудово підкреслив її сідниці, які вона сміливо продемонструвала, а також струнке тіло.

Екс-дівчина Роналду без бюстгальтера шокувала новим іміджем

@tropicofc @angelcandices Публикация от irinashayk (@irinashayk) 29 Июн 2018 в 7:48 PDT