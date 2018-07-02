Экс-девушка Роналду показала аппетитные ягодицы в социальной сети

Известная модель Ирина Шейк, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, решила поддержать бренд своей коллеги Кэндис Сванепул – "Tropic of C", и прорекламировала купальник из ее коллекции.

Соблазнительный образ бывшей возлюбленной Криштиану Роналду прекрасно подчеркнул ее ягодицы, которые она смело продемонстрировала, а также стройное тело.

Экс-девушка Роналду без бюстгальтера шокировала новым имиджем

@tropicofc @angelcandices Публикация от irinashayk (@irinashayk) 29 Июн 2018 в 7:48 PDT