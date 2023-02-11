Колишній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно був серед цілей одного з аутсайдерів чемпіонату Англії.

Лідс запрошував Почеттіно на посаду головного тренера, проте аргентинець відмовився, повідомляє журналіст Клаудіо Маурі.

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"Павичі" також спробували підписати Марсело Гальярдо, проте його оточення відповіло, що до літа наставник не планує братись за роботу.

До слова, Лідс наразі посідає 16 місце в чемпіонаті Англії, маючи 19 очок в активі. Для порівняння, в останнього Саутгемптона 15 пунктів.

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