Почеттіно відмовився від камбеку в АПЛ – культовий клуб кликав фіналіста Ліги чемпіонів та переможця Кубка Лібертадорес
12:48 - Читать на русском
Колишній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно був серед цілей одного з аутсайдерів чемпіонату Англії.
Лідс запрошував Почеттіно на посаду головного тренера, проте аргентинець відмовився, повідомляє журналіст Клаудіо Маурі.
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"Павичі" також спробували підписати Марсело Гальярдо, проте його оточення відповіло, що до літа наставник не планує братись за роботу.
До слова, Лідс наразі посідає 16 місце в чемпіонаті Англії, маючи 19 очок в активі. Для порівняння, в останнього Саутгемптона 15 пунктів.
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