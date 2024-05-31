Ліверпуль накинув оком на Мбеумо, повідомляє L'Equipe. Мерсисайдцям доведеться виграти конкуренцію в Ньюкасла, який також хоче підписати камерунця.

Найбагатший клуб світу здихався 5 гравців після невдалого сезону – серед них 23-річний символ і невдаха Києва

Бріан провів п'ять потужних сезонів за Брентфорд. У минулій АПЛ він забив 9 голів і віддав 6 асистів, хоча пропустив солідний період через травму. Transfermarkt оцінює вінгера в 40 мільйонів євро.

Мбеумо думає про перехід в елітний клуб. 24-річний футболіст сам зізнався про це в інтерв'ю L'Equipe:

"Брентфорд дав змогу вирости та вийти на новий рівень, але я, звичайно, хотів би пограти за найсильніші клуби в найсильніших турнірах. Приємно бачити, що великі клуби мною цікавляться. Побачимо, що буде далі".