Півзахисник Реала Джуд Беллінгем на тренуванні перед фіналом Ліги чемпіонів викликав хвилювання через своє плече.

"Вершкові" в суботу, 1 червня, зіграють у фіналі ЛЧ проти Борусії Д на Вемблі. Напередодні гри Реал провів тренування на стадіоні.

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Джуд Беллінгем брав участь у загальній підготовці до матчу, але потім присів на холодильник для води, тримаючись за своє плече. Через мить півзахисник зняв манішку і підійшов до матері, пояснюючи їй щось і показуючи на плече.

Реал ніяких заяв щодо травм Беллінгема не робив, а це означає, що з англійцем не сталося нічого страшного і він може взяти участь у фіналі.

Нагадаємо, що Джуд Беллінгем відіграв у 41 матчі за "вершкових" у кампанії 2023/24 у всіх турнірах. В його активі 23 голи та 12 асистів.

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