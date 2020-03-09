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Джан взимку міг опинитись у Манчестер Юнайтед – манкуніанці отримали категоричну відповідь

15:46 156 Читать на русском
Джан взимку міг опинитись у Манчестер Юнайтед – манкуніанці отримали категоричну відповідь
Юрген Клопп та Емре Джан / Фото ФК Ліверпуль

Півзахисник дортмундської Борусії Емре Джан мав можливість повернутись в АПЛ під час зимового трансферного вікна.

"У мене було три пропозиції від клубів АПЛ – зокрема, від Манчестер Юнайтед. Але я навіть не замислювався про нього через моє минуле у Ліверпулі", – цитує Джана Kicker.de.

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Нагадаємо, 26-річний німець захищав кольори Ліверпуля у 2014-2018 роках. Взимку Емре перебрався з Ювентуса до Борусії Д.

У нинішньому сезоні Бундесліги Джан провів 5 матчів, в яких відзначився асистом.

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Бельгія Емре Джан Емре Джан Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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