Джан взимку міг опинитись у Манчестер Юнайтед – манкуніанці отримали категоричну відповідь

Інтерв’ю — 16:00 3238
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"У Шахтарі я ногою відчиняв двері на дискотеці": він проігнорував Суркіса, а в Росії "блатні" намагалися його втопити
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Степаненко потребує операції та може пропустити тривалий термін, – ЗМІУкраїна — 15:32 1944
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Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікендуСвіт — 15:05 1472
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"Фол Шабанова – чистий пенальті": Динамо і Шахтар – із проблемами, сенсаційний кандидат у збірну України і як бути з VARУкраїна — 14:00 4878
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ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 13:05 6449