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Джан зимой мог оказаться в Манчестер Юнайтед – манкунианцы получили категоричный ответ

15:46 52 Читати українською
Джан зимой мог оказаться в Манчестер Юнайтед – манкунианцы получили категоричный ответ
Юрген Клопп и Эмре Джан / Фото ФК Ливерпуль

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан имел возможность вернуться в АПЛ во время зимнего трансферного окна.

"У меня были три предложения от клубов АПЛ, в том числе и от Манчестер Юнайтед. Но я даже не задумывался о нем из-за моего прошлого в Ливерпуле", – цитирует Джана Kicker.de.

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Напомним, 26-летний немец защищал цвета Ливерпуля в 2014-2018 годах. Зимой Эмре перебрался из Ювентуса в Боруссию Д.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джан провел 5 матчей, в которых отметился ассистом.

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Бельгия Эмре Джан Эмре Джан Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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