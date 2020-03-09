Джан зимой мог оказаться в Манчестер Юнайтед – манкунианцы получили категоричный ответ

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан имел возможность вернуться в АПЛ во время зимнего трансферного окна.

"У меня были три предложения от клубов АПЛ, в том числе и от Манчестер Юнайтед. Но я даже не задумывался о нем из-за моего прошлого в Ливерпуле", – цитирует Джана Kicker.de.

Хуммельс объяснил, как на Боруссию Д повлияли трансферы Холанда и Джана

Напомним, 26-летний немец защищал цвета Ливерпуля в 2014-2018 годах. Зимой Эмре перебрался из Ювентуса в Боруссию Д.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джан провел 5 матчей, в которых отметился ассистом.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ