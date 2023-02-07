У день землетрусу в Туреччині, який забрав життя понад 1500 людей, представники Галатасарая прибули в Мілан для укладення контракту з півзахисником Роми Ніколо Дзаньйоло.

Як інформує Corriere dello Sport, сторонам вдалося узгодити зарплату гравця в Стамбулі, а також суму відступних.

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Згідно з джерелом, угода передбачає клаусулу в 30-35 мільйонів євро виключно для італійських клубів. Дзаньйоло підпише чотирирічний контракт і зароблятиме в Галатасараї 3,5 мільйона євро на рік.

Уже у вівторок, 7 лютого гравець може прибути до Стамбула на зустріч із керівництвом турецького клубу.

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