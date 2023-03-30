Рішарлісон і Крістіан Ромеро висунули Тоттенхему ультиматум з приводу свого майбутнього в клубі, якщо Антоніо Конте продовжить тренувати команду.

Про це інформує Daily Mail, посилаючись на слова аргентинського журналіста Гастона Едула в інтерв'ю телеканалу TyC Sports. За словами Едула, стосунки Рішарлісона і Ромеро з Конте досягли межі.

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Вважається, що шокуюча критика Конте на адресу своїх колишніх підопічних відштовхнула кількох гравців "шпор", включно з П'єр-Емілем Хьойбергом.

"Деякі гравці поставили керівництву клубу ультиматум. Крістіан Ромеро зажадав би свого продажу в тому випадку, якби Конте залишився. Наскільки я можу судити, те ж саме сталося і з Рішарлісоном. Конте погано поводився з ними не тільки в особистих бесідах, а й публічно. Після відходу Конте Ромеро має намір залишитися в Тоттенхемі", – зазначив Едул, який має репутацію одного з найкращих інсайдерів Аргентини.

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