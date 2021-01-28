"Дуже радий, що на зборах є змога зустрітися з українськими командами. Нещодавно грали проти Десни, зараз зіграли з Рухом. Тішусь, що вдалось побачитися з Ростиславом Русином, з яким свого часу працювали в академії Шахтаря.

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Стежу за чемпіонатом України через поєдинки "гірників". Коли Рух здобув нічию у грі донеччанами, дуже здивувався. Знаю, що ви дебютанти УПЛ, але вже зараз ваш президент будує дуже серйозний спортивний комплекс. З таким підходом, у вас у майбутньому буде дуже серйозна команда.

Також знаю, що ви вчора провели спаринг проти ще однієї сербської команди. Зрозуміло, що десь грали на фоні втоми. Але це збори, усі мають бути готові до такого графіку. Щодо гри, відзначу, що останні 15 хвилин Рух виглядав трохи краще, ніж ми.

Свіжі гравці вдихнули нові сили у гру. Моментів у матчі було небагато. Мабуть, якби була нічия, гадаю, цей результат був би справедливим", – поділився Дуляй у коментарі офіційному сайту Руха.

Зазначимо, що Партизан мінімально обіграв Рух у контрольному матчі, єдиним голом відзначився Холендер у першому таймі.

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