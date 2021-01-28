"Очень рад, что на собрании есть возможность встретиться с украинскими командами. Недавно играли против Десны, сейчас сыграли с Рухом. Рад, что удалось увидеться с Ростиславом Русином, с которым в свое время работали в академии Шахтера.

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Слежу за чемпионатом Украины через поединки "горняков". Когда Рух добыл ничью в игре с дончанами, очень удивился. Знаю, что вы дебютанты УПЛ, но уже сейчас ваш президент строит очень серьезный спортивный комплекс. С таким подходом, у вас в будущем будет очень серьезная команда.

Также знаю, что вы вчера провели спарринг против еще одной сербской команды. Понятно, что где-то играли на фоне усталости. Но это собрание, все должны быть готовы к такому графику. Относительно игры, отмечу, что последние 15 минут Рух выглядел немного лучше, чем мы.

Свежие игроки вдохнули новые силы в игру. Моментов в матче было немного. Наверное, если бы была ничья, думаю, этот результат был бы справедливым", – поделился Дуляй в комментарии официальному сайту Руха.

Отметим, что Партизан минимально обыграл Рух в контрольном матче, единственным голом отметился Холендер в первом тайме.

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