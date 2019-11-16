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Друга ліга: Тернопільська Нива розгромила Ужгород, Верес здолав Полісся та закрутив інтригу в групі А

19:11 77 Читать на русском
Друга ліга: Тернопільська Нива розгромила Ужгород, Верес здолав Полісся та закрутив інтригу в групі А
Верес – Полісся / Фото ФК Верес

Відбулись чергові матчі 21-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 21-й тур

Верес – Полісся – 2:1

Голи: Шестаков, 18, Петко, 75 – Терзі, 12

Нива Вінниця – Діназ – 1:0

Гол: Загорулько, 10

Нікополь – Кристал – 1:2

Голи: Богданов, 25 (пен.) – Гливий, 5, 60

Вилучення: Полтавцев, Твердух, Богочаров, 90+5 (Н)

Поділля – Калуш – 1:0

Гол: Воловик, 45+1

Вилучення: Касьяненко, 80, 90+1, Липовуз, – Габріель, 90+1

Ужгород – Нива Тернопіль – 0:4

Голи: Скакун, 11, Проців, 76, Кисленко, 78, Галата, 90+3

Чайка – Буковина – 3:0

Голи: Тименко, 1, Сухенко, 75, Дарда, 78

Вилучення: Касьяненко, 80 (Ч)

Альянс – Миколаїв-2 – 3:0

Голи: Сидоренко, 13, Зрибняк, 44, Загинайлов, 47

Турнірна таблиця другої ліги

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