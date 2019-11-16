Друга ліга: Тернопільська Нива розгромила Ужгород, Верес здолав Полісся та закрутив інтригу в групі А

Євро-2020 — 18:33 3251
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Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Кваліфікація Евро-2020: Шотландія обіграла Кіпр – одноклубник Шведа забив дебютний гол за збірнуЄвро-2020 — 17:54 155
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"Данський Роббен", який став катом України – він засмутив чемпіонів світу, Ротаня та Арену ЛьвівСвіт — 16:42 3903
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Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянкуЗбірна України — 16:12 1358
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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часуСергій Тищенко — 16:00 7880