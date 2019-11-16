Вторая лига: тернопольская Нива разгромила Ужгород, Верес одолел Полесье и закрутил интригу в группе А

Евро-2020 — 17:54 45
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Квалификация Евро-2020: Шотландия обыграла Кипр – одноклубник Шведа забил дебютный гол за сборную
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"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену ЛьвовМир — 16:42 316
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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часуСергій Тищенко — 16:00 8876
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"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболіОвертайм — 12:00 400
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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020Евро-2020 — 15 нояб 909