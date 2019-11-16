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Вторая лига: тернопольская Нива разгромила Ужгород, Верес одолел Полесье и закрутил интригу в группе А

19:11 42 Читати українською
Вторая лига: тернопольская Нива разгромила Ужгород, Верес одолел Полесье и закрутил интригу в группе А
Верес – Полесье / Фото ФК Верес

Состоялись очередные матчи 21-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 21-й тур

Верес – Полесье – 2:1

Голы: Шестаков, 18, Петко, 75 – Терзи, 12

Нива Винница – Диназ – 1:0

Гол: Загорулько, 10

Ныкополь – Кристалл – 1:2

Голы: Богданов, 25 (пен.) – Глывый, 5, 60

Удаления: Полтавцев, Твердух, Богочаров, 90+5 (Н)

Подолье – Калуш – 1:0

Гол: Воловик, 45+1

Удаления: Касьяненко, 80, 90+1, Липовуз, – Габриель, 90+1

Ужгород – Нива Тернополь – 0:4

Голы: Скакун, 11, Процив, 76, Кисленко, 78, Галата, 90+3

Чайка – Буковина – 3:0

Голы: Тименко, 1, Сухенко, 75, Дарда, 78

Удаление: Касьяненко, 80 (Ч)

Альянс – Николаев-2 – 3:0

Голы: Сидоренко, 13, Зрибняк, 44, Загинайлов, 47

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