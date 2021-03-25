Подолье продолжило серию поражений Карпат в матче 14-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 14-й тур

Подолье – Карпаты – 4:1

Голы: Костенко, 3, Липовуз, 43, Карпенко, 45+2, Салбак, 79 – Стень, 90+1

Удаление: Сличный, 53 (Карпати)

Подолье почти сразу вышло вперед – Костенко уже на 3 минуте вывел хозяев вперед. Липовуз и Карпенко до перерыва сделали преимущество разгромным. В начале второго тайма Сличный оставил Карпаты в меньшинстве, а Салбак забил четвертый мяч в ворота львовян. Стень в компенсированное время отыграл один гол, но большего Карпаты достичь не смогли.

Пес стал героем матча Карпат – лохматый нарушитель сорвал угловой и скрылся с места "преступления"

Таким образом, Подолье набрало 28 очков и вернулось на первое место – столько же пунктов имеют Ужгород и Диназ. Карпаты же остаются главным аутсайдером первенства, имея всего 4 зачетных балла.

Вторая лига: Буковина перестреляла аутсайдера, Ужгород победил и сравнялся с лидером, Таврия и Кривбасс разошлись миром