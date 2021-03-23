Друга ліга

Таврія-Сімферополь – Кривбас – 1:1

Голи: Бойко, 90 – Ременюк, 57

Яруд – Нікополь – 2:0

Голи: Слищенко, 24 (АГ), Мочивенський, 46

Вилучення: Омельченко, 87 (Нікополь)

Дніпро Черкаси – Енергія – 1:0

Гол: Авер'янов, 7

Ужгород – Епіцентр – 2:0

Голи: Вишневський, 44, Чонка, 88

Вилучення: Бадло, 65 (Епіцентр)

Рубікон – Буковина – 1:3

Голи: Зарічнюк, 68 – Калайтан, 10, 15, Клочан, 81

Таврія-Сімферополь та Кривбас подарували вболівальникам красивий матч з інтригою та емоціями. Після безгольового першого тайму Кривбас відзначився першим та грав на перемогу. Інші плани були у херсонців – на 90 хвилині вони зуміли вирвати нічию після стрімкої контратаки. Таврія-Сімферополь залишилась на другій сходинці групи Б, Кривбас – на третій з різницею в один заліковий бал.

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Яруду ж вдалось впевнено переграти Нікополь. Автогол у першому таймі та забитий м'яч одразу по перерві подарували клубу з Маріуполя три очки та 9 сходинку, Нікополь опустився на 10 місце.

Дніпро з Черкас шокував Енергію вже в дебюті зустрічі. Точний удар вдався Авер'нову. У другій 45-хвилинці гості з Нової Каховки намагались відігратись, але спроби були марними. Черкаський Дніпро впритул наблизився до Енергії, яка залишилась на 7 сходинці.

Чи не головним протистоянням дня вважалась зустріч Ужгорода та Епіцентра. Команди тішили енергійним футболом, а забили першими закарпатці. Подача зі штрафного та скидка на порожні ворота завершились впевненою реалізацією Вишневського за кілька миттєвостей до перерви. На 65-й хвилині Епіцентр залишився у меншості, чим сповна скористався Ужгород. Стрімка контратака, кілька пасів, влучний удар Чонки і м'яч у сітці. Ужгород святкує перемогу та вихід на другу позицію у групі А. Колектив зрівнявся з лідером Діназом за очками – в обох по 28. А от команда з Дунаївців залишилась на 4 сходинці, маючи у своєму активі 24 залікові бали.

Ігровий день завершували Рубікон та Буковина. Клуб з Чернівців захопив ініціативу та до 15 хвилини вів у рахунку 2:0 – дубль оформив Калайтан. По перерві Рубікон відновив інтригу зусиллями Зарічнюка, але Клочан на 81-й поховав шанси киян бодай на нічию. Буковина набрала 18 пунктів, але залишилась на 7 сходинці, Рубікон – передостанній з 9 заліковими балами.

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