Перемога приймала Миколаїв-2 у 10-му турі Другої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга Ліга, 10-й тур

Перемога – Миколаїв-2 – 3:1

Голи: Дібрівний, 44, Павлюк, 90+7, 90+8 – Сурженко, 12

Друга ліга: Метал завдяки двом пенальті обіграв головного конкурента, Карпати розгромно програли Діназу

Перемога на домашньому полі приймала Миколаїв-2. Гості були безперечними фаворитами зустрічі, проте несподівано пропустили першими після помилки в обороні. Сурженко перехопив необачний пас та пробив у ближній кут – воротар не зумів парирувати простий удар.

Ще до перерви Перемога збільшила тиск на ворота гостей та конвертувала його у забитий м'яч на 44 хвилині. Непоганий пас з флангу завершився голом у виконанні Дібрівного.

Другий тайм був рівний за грою, а арбітр додав аж 12 хвилин до основного часу – Павлюк відзначився дублем протягом двох хвилин та вирвав позитивний результат для Перемоги. Гості розташувались шостими з 14-ма очками, Миколаїв-2 надалі йде передостаннім у групі Б.

Турнірна таблиця Другої ліги