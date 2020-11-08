Перемога принимала Николаев-2 в 10-м туре Второй лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая Лига, 10-й тур

Перемога – Николаев-2 – 3:1

Голы: Дибривный, 44, Павлюк, 90+7, 90+8 – Сурженко, 12

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Перемога на домашнем поле принимала Николаев-2. Гости были бесспорными фаворитами встречи, однако неожиданно пропустили первыми после ошибки в обороне. Сурженко перехватил неосторожный пас и пробил в ближний угол – вратарь не сумел парировать простой удар.

Еще до перерыва Перемога увеличила давление на ворота гостей и конвертировала его в забитый мяч на 44 минуте. Неплохой пас с фланга завершился голом в исполнении Дибривного.

Второй тайм был равный по игре, а арбитр добавил целых 12 минут к основному времени – Павлюк отметился дублем в течение двух минут и вырвал положительный результат для Перемоги. Гости расположились шестыми с 14 очками, Николаев-2 идет предпоследним в группе Б.

Турнирная таблица Второй лиги