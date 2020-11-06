Друга ліга, 10 тур

Реал Фарма – Яруд – 1:2

Голи: Руденко, 90+2 – Літовченко, 14, Матвєєв, 57

Метал – МФК Металург – 2:0

Голи: Федорів, 11 (п), 90+1 (п)

Вилучення: Бобров, 57 (Металург)

Карпати – Діназ – 0:3

Голи: Бовтрук, 19, Чепурненко, 69, Кірієнко, 79

У групі А Карпати зазнали вже шостої поразки у нинішньому сезоні. Сьогодні львів'ян декласував Яруд, який завдяки цій перемозі піднявся на третє місце, а, враховуючи матч у запасі, потенційно може навіть стати другим.

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Метал в центральному матчі туру обіграв свого головного переслідувача у групі Б. МФК Металург справедливо може нарікати на Фортуну, адже обидва голи харків'яни забили з пенальті. Варто зауважити, що скандальності у діях арбітра помічено не було. Метал пішов у відрив на вершині турнірної таблиці.

Реал Фарма на власному полі легко віддав перемогу Яруду. Одесити свій єдиний м'яч змогли забити лише у компенсований час.