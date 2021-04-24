Вторая лига 2020/21, 19-й тур

Диназ – Чернигов – 0:0

Энергия – МФК Металлург – 1:1

Голы: Россохатий, 74, (пен.) – Загальский, 29, (пен.)

Удаление: Мохначук, 28 (Энергия)

Один из лидер группы А Диназ довольно неожиданно не смог обыграть Чернигов. Команды создали немало острых моментов на двоих, но реализация подводила обоих. Диназ прогнозируемо больше владел инициативой, а Чернигов достаточно остро контратаковал. Во втором тайме Диназ продолжал искать пути к воротам соперника, но поспешные действия в завершении атаки так и не позволили забить.

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Энергия и МФК Металлург также не смогли выявить сильнейшего. Первая часть встречи была за запорожцами – Металлург получил численное преимущество за фол Мохначука в штрафной, а Загальский реализовал пенальти. Но Энергия не опустила руки и сумела отыграться также с пенальти – отличился Россохатий. Больше командам так и не удалось забить, поэтому поединок завершился ничьей.

Таким образом, Диназ остался четвертым с 35 очками в группе А, Чернигов с 14 пунктами расположился на 10 месте. МФК Металлург сохранил за собой вторую позицию в группе Б с 37 зачетными баллами, правда, Кривбасс имеет на 3 очка меньше и 2 игры в запасе. Энергия же с 18 пунктами удержалась на пятой строчке.

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