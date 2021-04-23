"Прихід Олександра Кучера в Метал – це не просто "проба пера" молодого тренера. Це спільний проект Кучера і Краснікова. Як ви знаєте, Олександр Ярославський не дає і не інвестує кошти в ФК Метал. Він займається тим, щоб позбавити санкцій і очистити емблему Металіста, передати її в руки громади Харкова. Ну і потім, можливо, щоб ця емблема могла бути використана тим самим ФК Металом.

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Сьогодні Кучер – тренер Метала, але він інвестував свої кошти в клуб, тому що в одного Краснікова не було грошей для запуску колективу у Другій лізі, набору гравців. Він хоче вивести його у Прем'єр-лігу. Кучер інвестував в Метал від 500 тисяч доларів. Ці гроші пішли на розвиток дитячої школи, підуть в інфраструктуру тощо. Кучер зайшов як партнер", – повідомив Денисов в авторській програмі "Денисов Time" на Youtube.

До слова, Метал наразі лідирує у групі Б Другої ліги та є головним претендентом на вихід у Першу лігу. Харків'яни мають у своєму активі 44 залікові бали і випереджають найближчого переслідувача на 8 очок.

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