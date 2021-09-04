Друга ліга, 7 тур

Карпати Галич – АФСК Київ – 2:1

Голи: Бей, 68, Лебедь, 86 (пен.) – Студінкін, 82

Діназ – Буковина – 4:2

Голи: Апанчук, 27 (пен.), Чепурненко, 37,59, Логінов, 92 (аг) – Салбак, 24, Палагнюк, 45 (пен.)

Вилучення: Сивка, 78 (Б)

Тростянець – Реал Фарма – 1:0

Гол: Гайван, 63 (пен.)

Енергія – Яруд – 1:1

Голи: Федоров, 90+4 – Літюк, 88

Карпати Галич здобули другу перемогу поспіль, здолавши столичну АФСК. Усі головні події відбулися по перерві, а кінцівка перетворилася на драму з присмаком скандалу. Бей та Студінкін обмінялися голами, після чого арбітр вирішив призначити "підозрілий" пенальті на користь Карпат. Захисник гостей справді зіграв рукою, але є великі сумніви, що це сталося вже в межах карного майданчика. Роман Лебедь чітко виконав вирок та приніс своїй команді 3 очки.

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Діназ та Буковина влаштували головну феєрію дня з 6 голами. Суперники по черзі виходили вперед, проте завершальні півгодини були цілком за господарями. Особливо комічним вийшов автогол Логінова, який надто жорстко скинув м'яч головою, підставивши свого голкіпера. 4:2 – Діназ здобув 16 очок і принаймні тимчасово буде лідером групи А.

Поєдинки другого слоту вийшли значно нуднішими. "Пенальтійну" традицію продовжив Тростянець. Саме удар Гайвана з "позначки" дозволив мінімально здолати Реал Фарму і перервати триматчеву серію поразок. У матчі Енергія – Яруд все котилося до нульової нічиєї, допоки спокій не порушив Літюк. Гостям залишалося протриматися кілька хвилин, але ледь не в останній атаці Федоров таки "поцупив" омріяні 2 очки – 1:1.

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