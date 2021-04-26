В понедельник 19-й тур во Второй лиге продолжился несколькими матчами. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 19-й тур

Перемога – Днепр Черкассы – 1:1

Голы: Пономаренко, 34 – Фхакадзе, 66

Удаление: Есьен, 80

Оболонь-2 – Карпаты Галич – 2:0

Голы: Василенко, 3, Руденко, 71

Ужгород – Подолье – начало матча в 17:00

Вторая лига: Металл и Кривбасс одержали очередные победы, Карпаты разгромно проиграли Эпицентру

Соседи по турнирной таблице группы Б Второй лиги – Перемога и Днепр – долго не могли распаковать ворота друг друга. В середине первого тайма хозяевам наконец удалась хорошая атака. Экс-звезда Металлиста Артем Радченко нашел на левом фланге Романа Боровика, который отпасовал на дальнюю штангу. Никто из защитников не смог помешать прострелу и Богдан Пономаренко легко переправил сферу в угол ворот.

В середине второй сорокапятиминутки Джаба Фхакадзе из пределов штрафной восстановил статус-кво. В конце матча он стал героем еще одного эпизода. Нигерийский легионер Днепра Джон Эссьен грубо сыграл на левом фланге против грузина и увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Численное превосходство, однако, не помогло хозяевам дожать соперника.

А вот в Буче Киевской области произошла сенсация. Дубль Оболони повел в поединке с галицкими Карпатами уже на 3-й минуте. Это Станислав Василенко решился на неожиданный удар по диагонали метров с 25-ти и снял паутину с дальней девятки фаворита. "Львы" в течение часа игрового времени пытались отыграться, но свои возможности не реализовали. Оболонь-2 наказала гостей за расточительность на 71-й минуте: прессинг "пивоваров" на чужой половине позволил отобрать мяч, последовал пас Даниилу Руденко, который классно реализовал выход один на один с голкипером.

Это поражение сильно ухудшило положение Карпат в борьбе за одну из двух путевок в Первую лигу на следующий сезон. Однако, лидер первенства Подолье и главный конкурент галичан – Ужгород – сыграют между собой.

Турнирная таблица Второй лиги