Довгоочікуваний тріумф Мессі, скандальний пенальті на Ді Марії. Де була Франція 80 хвилин?
01:00 - Читать на русском
Чемпіонат світу-2022 дійшов до завершення – збірна Аргентини принесла радість Лео Мессі наприкінці кар'єри, здобувши третє чемпіонство світу.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
109’ Ліонель Мессі
Кіліан Мбаппе 80’
Кіліан Мбаппе 82’
Кіліан Мбаппе 118’
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
80’ Кіліан Мбаппе
82’ Кіліан Мбаппе
109’ Ліонель Мессі
118’ Кіліан Мбаппе
Заступники головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів та Володимир Лесько обговорили усі цікавинки фінального поєдинку чемпіонату світу-2022, в якому Аргентина здобула заповітний трофей.
Перфоманс Ді Марії, який заробив суперечливий пенальті, хет-трик Мбаппе, чемпіонство Мессі та інше найцікавіше – дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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