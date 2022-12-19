Долгожданный триумф Месси, скандальный пенальти на Ди Марии. Где была Франция 80 минут?
01:00 - Читати українською
Чемпионат мира-2022 пришел к завершению – сборная Аргентины принесла радость Лео Месси в конце карьеры, добыв третье чемпионство мира.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
109’ Лионель Месси
Килиан Мбаппе 80’
Килиан Мбаппе 82’
Килиан Мбаппе 118’
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
80’ Килиан Мбаппе
82’ Килиан Мбаппе
109’ Лионель Месси
118’ Килиан Мбаппе
Заместители главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив и Владимир Лесько обсудили все интересные моменты финального поединка чемпионата мира-2022, в котором Аргентина завоевала заветный трофей.
Перфоманс Ди Марии, заработавший противоречивый пенальти, хет-трик Мбаппе, чемпионство Месси и другое самое интересное – смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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