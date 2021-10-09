"Переможний гол Мюллєра? Є багато простору, який ми хочемо заповнювати. Леон Горецка чудово відіграв головою на Томаса, який був там, де і мав бути.

Вольова звитяга підопічних Фліка у відеоогляді зустрічі Німеччина – Румунія – 2:1

Коли пропускаєш, це завжди злить. Ми ледь не заробили пенальті, але довелося помучитися, нам було нелегко. Вболівальники гнали нас вперед, команда віддала всі сили. У підсумку ми здобули заслужену перемогу над суперником, який дуже глибоко оборонявся.

Наступний матч із Північною Македонією? Вони виграли 4:0 у Ліхтенштейна. Вони вміють не тільки добре захищатися, а й атакувати", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

До слова, Німеччина набрала 18 очок та закріпила за собою лідерство в групі. Поєдинок із македонцями, які дихають у спину, відбудеться вже 11 жовтня.

ЧС-2022, відбір: Німеччина здійснила камбек з Румунією, Вербіч став учасником погрому, Росії пощастило з автоголом