"Победный гол Мюллера? Есть много пространства, которое мы хотим заполнять. Леон Горецка прекрасно сыграл головой на Томаса, который был там, где и должен был быть.

Волевая победа подопечных Флика в видеообзоре встречи Германия – Румыния –2:1

Когда пропускаешь, это всегда злит. Мы едва не заработали пенальти, но пришлось помучиться, нам было нелегко. Болельщики гнали нас вперед, команда отдала все силы. В итоге мы одержали заслуженную победу над соперником, который очень глубоко оборонялся.

Следующий матч с Северной Македонией? Они выиграли 4:0 у Лихтенштейна. Они умеют не только хорошо защищаться, но и атаковать", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

К слову, Германия набрала 18 очков и закрепила за собой лидерство в группе. Поединок с македонцами, которые дышат в спину, состоится уже 11 октября.

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