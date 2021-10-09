Німеччина вирвала перемогу над Румунією у 7-му турі відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Німеччина – Румунія – 2:1

Голи: Гнабрі, 52, Мюллєр, 81 – Хаджі, 9

Бундестім несподівано пропустила на старті – Яніс Хаджі ефектно прибрав оборонців та результативно вистрілив у дальній кут. Зрівняти німцям вдалось аж по перерві після удару Сержа Гнабрі.

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Підопічні Фліка тероризували оборону Румунії, що на 81 хвилині конвертувалось у переможний гол. Томас Мюллер під час корнеру підчатував м'яч дальній стійці і забив. Німеччина набрала 18 очок та закріпила за собою лідерство в групі.