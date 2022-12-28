Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик розповів про конкуренцію у таборі національної команди.

– Ти згоден, що на Євро тобі пощастило потрапити? Якби не травма Мораєса, то ти навряд чи потрапив би до заявки.

– У збірній разом зі мною вийшло б чотири нападники. Одного потрібно прибрати. Скоріш за все, прибрали б мене.

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– Ти і на Євро був третім номером. Основним був Яремчук, потім Бесєдін.

– Так і було. На зборах перед чемпіонатом Європи, доки до команди не приєднався Яремчук, ми по тайму зіграли з Бєсєдіним у товариському матчі проти Бахрейна. Коли приїхав Роман, то до матчу зі Швецією в 1/4 я не виходив на поле.

– Ти розумів, що тобі треба чекати на свій шанс?

– Звісно, ​​ми пройшли дуже довгі збори. У мене навіть у думках не було, що я не хочу. Мені треба було чекати і бути готовим.

– Гравці скаржилися на ті збори. Мовляв, вони довгі, багато біганини, тестів.

– Так, було спекотно, важко. Ми здавали по три тести на день, але нічого змогли пройти і це, – сказав Довбик у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, саме Артем забив вирішальний гол в 1/4 фіналу Євро-2020, який допоміг Україні пройти шведів.

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