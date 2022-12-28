Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал о конкуренции в лагере национальной команды.

– Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мораеса, ты вряд ли попал бы в заявку.

– В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня.

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– Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, затем Беседин.

– Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахрейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле.

– Ты понимал, что тебе нужно ждать своего шанса?

– Конечно, мы прошли очень длинные сборы. У меня даже мысленно не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым.

– Игроки жаловались на те сборы. Мол, они длинные, много беготни, тестов.

– Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего смогли пройти и это, – сказал Довбык в программе BurBuzz.

Напомним, именно Артем забил решающий гол в 1/4 финала Евро-2020, который помог Украине пройти шведов.

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