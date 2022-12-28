Довбик: Если бы не травма Мораеса, то в сборной Украины было бы 4 нападающих – одного надо было бы убрать
Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик рассказал о конкуренции в лагере национальной команды.
– Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мораеса, ты вряд ли попал бы в заявку.
– В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня.
СК Днепр-1 отпустил в Полесье игрока молодежной сборной Украины
– Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, затем Беседин.
– Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахрейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле.
– Ты понимал, что тебе нужно ждать своего шанса?
– Конечно, мы прошли очень длинные сборы. У меня даже мысленно не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым.
– Игроки жаловались на те сборы. Мол, они длинные, много беготни, тестов.
– Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего смогли пройти и это, – сказал Довбык в программе BurBuzz.
Напомним, именно Артем забил решающий гол в 1/4 финала Евро-2020, который помог Украине пройти шведов.
Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо