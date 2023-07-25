Невдалий дебют СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу з Панатінаїкосом – 1:3
СК Дніпро-1 у 2-му кваліфайраунді ЛЧ поступився Панатінаїкосу. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
СК Дніпро-1 пропустив вже на початку матчу: Хуанкар отримав поперечну передачу на лівий фланг, на швидкості обійшов Мірошниченка, прокинувши тому поміж ніг, увірвався у штрафний і прострілив на лінію воротарського на Шпорару. Словенець легко замкнув у сітку.
СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса
Українці згодом вирівняли гру, але відновити статус-кво не вдавалось. В середині другого тайму дніпряни отримали у свої ворота другий м'яч після потужного удару Джурічіча з лінії штрафного. За 5 хвилин до завершення зустрічі Хуанкар змусив Мірошніченка сфолити у карному – пенальті чітко реалізував Іоаннідіс.
Кучеру і Ко таки вдалось забити гол престижу – Каплієнко був першим на добиванні після навісу зі штрафного. На більше – не вистачило часу і майстерності.