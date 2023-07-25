СК Дніпро-1 пропустив вже на початку матчу: Хуанкар отримав поперечну передачу на лівий фланг, на швидкості обійшов Мірошниченка, прокинувши тому поміж ніг, увірвався у штрафний і прострілив на лінію воротарського на Шпорару. Словенець легко замкнув у сітку.

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса

Українці згодом вирівняли гру, але відновити статус-кво не вдавалось. В середині другого тайму дніпряни отримали у свої ворота другий м'яч після потужного удару Джурічіча з лінії штрафного. За 5 хвилин до завершення зустрічі Хуанкар змусив Мірошніченка сфолити у карному – пенальті чітко реалізував Іоаннідіс.

Кучеру і Ко таки вдалось забити гол престижу – Каплієнко був першим на добиванні після навісу зі штрафного. На більше – не вистачило часу і майстерності.