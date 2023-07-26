Антоніс Економідіс, Sport 24

"СК Дніпро-1 виявився звичайною командою, якщо робити знижку на страждання, яких вона щодня зазнає через війну.

Панатінаїкос переміг і, по суті, забезпечив собі потрапляння до єврогрупи вперше з 2016 року. Що особливо впало в око, крім найочевиднішого – результату? ПАО – краща команда. Але куди важливіше те, що Панатінаїкос був кращою командою порівняно з торішньою версією самого себе. Набагато кращою. Це було занадто очевидно: починаючи з перших пасів, розташування гравців на полі та їхніх рухів. Гра команда доведена до автоматизму: "зелені" відповідали за свої зони і завжди розташовувалися на полі правильно, залежно від розташування своїх партнерів по команді.

Невдалий дебют СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу з Панатінаїкосом – 1:3

Ще яскравішою ситуацію роблять заміни: вчасно, в такт. Команда довіряє тренеру, гравці довіряють тренеру, навіть коли починають матч із лави.

Панатінаїкос зіграв набагато краще, тому що в його складі виступають більш класні футболісти. У стартовому складі опинилися Вільєна і Джурічіч. За винятком Хуана Карлоса, який провів матч свого життя (з двома асистами і заробленим пенальті), ці двоє були цього вечора найкращими на полі.

Завдяки більш якісним і досвідченим гравцям Панатінаїкос уже однією ногою перебуває в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Так, у футболі трапляється всяке. Але, виходячи з тотальної переваги над СК Дніпро-1 у першому матчі, складно уявити, що ПАО упустить здобуту перевагу".

Про що ще писав Sport 24:

– У Кошице Панатінаїкос зіграв найстарішим складом за всю свою єврокубкову історію. Дев'ять з одинадцяти гравців уже досягли 30-річної позначки – білими воронами виявилися 28-річний Тоні Вільєна і 29-річний Андраж Шпорар;

– ПАО здобув першу європейську перемогу за 6 років (точніше, за 5 років, 11 місяців і 22 дні). Востаннє Панатінаїкос перемагав у Європі в серпні 2017 року – над Габалою в Баку (2:1). Чорна смуга торкнулася чотирьох єврокубкових матчів, у яких грецька команда зазнала чотирьох поразок – від Атлетіка (Більбао) і Славії (Прага);

– Капітан ПАО Барт Схенкевелд буде змушений пропустити матч-відповідь із СК Дніпро-1 через травму, отриману в першому таймі першого матчу. Він розтягнув задню поверхню стегна. Терміни повернення нідерландця на поле стануть відомі після проходження медичного обстеження в Афінах.

Нікос Афанасіу, Gazzetta

"Панатінаїкос влаштував у Кошице вечірку і з нетерпінням чекає на повернення в групу єврокубків (щонайменше, в Лігу Європи) – вперше з 2016 року. Команда одночасно здобула впевнену перемогу і показала Марселю свої зуби.

"Трилисник" володів тотальною перевагою над СК Дніпро-1, не дозволяв українцям творити і настільки ідеальним початком матчу заклав основу для розгрому. Абсолютно всі гравці ПАО зіграли чудово, але були ті, хто виділявся на загальному тлі. Хуанкар [Хуан Карлос] – абсолютний MVP матчу. Саме він створив усі три голи у ворота українців.

Шикарна гра у виконанні Джурічіча. Ідеальна. Серб був у цей вечір неперевершений. З першого товариського матчу було помітно, що він привнесе в цю команду елементи, яких бракує, і ось ми можемо спостерігати за результатом цієї "доставки".

Чи є зворотний бік такого прекрасного вечора? На жаль, так. Травма Схенкевелда зіпсувала враження. Але загалом вівторок став для ПАО днем радості. Починаючи з четверга, команда почне готуватися до матчу-відповіді. Ще нічого не завершено, як зазначив тренер Іван Йованович. До нього слід прислухатися – саме він повернув афінський клуб до нормального життя".

Про що ще писала Gazzetta:

– Хуанкар ефектно відзначив свій ювілей: двома асистами та заробленим пенальті. Для іспанського лівого захисника матч із СК Дніпро-1 став сотим у складі "зелених". 33-річного гравця придбали у Магаги влітку 2020 року. Головною помилкою української команди було те, що її гравці дозволили Хуанкару грати 1 в 1, без підстраховки. Іспанець висміяв своїх суперників;

– Щойно Панатінаїкос завершить справу і опиниться в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ, клубна скарбниця поповниться на 3,63 мільйона євро. Вихід до групового етапу Ліги Європи гарантує ПАО близько 8 млн євро – точна сума залежатиме від кількості грецьких команд у єврокубках;

– Автор гола з пенальті Фотіс Іоаннідіс зазначив, що ключовим фактором у матчі з СК Дніпро-1 став пресинг Панатінаїкоса. "Ми зробили так, щоб СК Дніпро-1 не міг грати, як зазвичай грає. Ми дуже ефективно пресингували. В українців хороша команда, але наш пресинг став ключовим у матчі", – зазначив 23-річний форвард;

Бабіс Цимпідас, Sportal

"Тільки кінець світу може завадити Панатінаїкосу вийти до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи після перемоги над СК Дніпро-1 у Кошице. У матчі з українською командою ПАО продемонстрував зразок гри найкращих єврокубкових вечорів і практично гарантував собі присутність у Європі до Різдва.

Приголомшливий вечір для команди Івана Йовановіча. Ця гра підтвердила прогрес "зелених", які в протистоянні з сильним суперником зуміли вирішити всі питання ще в першій зустрічі. Відмінно зіграли абсолютно всі, ніхто з гравців не випав із гри. Але, безсумнівно, найкращим став Хуанкар. Іспанець був у вогні. Правому захиснику СК Дніпро-1 Мірошніченку ще довго снитимуться жахіття: іспанець не тільки створив два перші м'ячі, а й заробив пенальті перед третім взяттям воріт.

Тепер "зелені" мають якісний склад, зараз час працює на їхню користь. З майбутніми трансферами, з поліпшенням форми Вільєни та Джурічіча на Панатінаїкос чекає світле майбутнє.

Зрозуміло, робота ще не завершена. Зі зрілістю й абсолютним спокоєм команда має "закрити" питання путівки до наступного етапу через тиждень в Афінах. Головне – не розслаблятися. Адже СК Дніпро-1 забив свій єдиний м'яч якраз у цей момент слабкості. Українці не упустили шанс скористатися нагодою: захисники ПАО не змогли вибити м'яч, і Каплієнко (так в оригіналі, - прим.) з близької відстані відправив м'яч у сітку".

Про що ще писав Sportal:

– ПАО здобув свою першу перемогу в Європі вперше за 2182 дні;

– Панатінаїкос підняв Грецію на 19-те місце в рейтингу УЄФА. Навіть у разі вильоту від Марселя в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ ПАО зіграє в цьому єврокубковому сезоні мінімум 8 матчів. Це – гарна нагода поборотися за 15-ту сходинку рейтингу УЄФА, яка дасть право участі в єврокубках одразу п'яти грецьким командам. У будь-якому разі перемога над СК Дніпро-1 важлива, оскільки українці перебувають вище в таблиці коефіцієнтів;

– Словацькі телевізійники пофарбували Панатінаїкос у червоний колір! Трансляція матчу почалася правильно, і прізвисько "зелені" повністю відповідало грецькій команді. Але з 36-ї хвилини щось пішло не так, і словацькі телемовники вирішили перефарбувати трилисник у червоний колір. Проблема так і не була усунена до кінця матчу;

– У Кошице на матч із СК Дніпро-1 прибули близько 700 фанатів ПАО. Їхні пісні змусили словаків та українців взятися за телефони та фотоапарати. Деякі вболівальники Панатінаїкоса прибули в Словаччину особистими авто з Афін, але, попри важку дорогу, не змовкали впродовж понад двох годин;

Редакція News PAO

"З одного боку, протягом тижня після останнього товариського матчу з Райо Вальєкано (0:1) Іван Йовановіч навів порядок у команді. З іншого боку, було зрозуміло, що тренер притримав кілька тузів у рукаві для офіційних матчів. "Зелені" обіграли українців як у плані тактики, так і в плані якості гри. (Щонайменше) груповий етап Ліги Європи, битви з Марселем і виторг в розмірі 15 млн євро... Ми ще встигнемо всім цим насолодитися. Зараз головне не бігти поперед батька в пекло – гол українців зберіг формальну інтригу перед другою зустріччю".

Серед оцінок гравцям Панатінаїкоса виділяється оцінка Хуанкара – 10/10. "Дві результативні передачі та зароблений пенальті. Такій грі іспанця сприяв прихід Младеновіча. Здорова конкуренція приносить свої дивіденди". Екс-гравець Шахтаря Бернард отримав найнижчу оцінку (6 балів), а колишній півзахисник Динамо Беньямін Вербіч був нагороджений "сімкою".

Про що ще писав News PAO:

– Навіть якщо ПАО не зможе вийти до третього кваліфікаційного раунду ЛЧ, груповий етап Ліги Європи команді гарантований. Він забезпечить команді щонайменше 10 мільйонів євро. Звичайно, ідеальним сценарієм для "зелених" стало б потрапляння до групового етапу ЛЧ. Цей успіх приніс би в клубну скарбницю 25 млн євро і збільшив би престиж;

– Філіп Джурічіч: "Перед моїм голом тренер запитав мене, чи зможу я продовжити гру. Я відповів, що зможу, і після цього забив. Я щасливий. Ми грали добре, але особисто я можу грати ще краще".

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса