Рандаль Коло Муані переконаний, що міг би краще зіграти у фіналі ЧС-2022, який для Франції завершився поразкою.

Нападник міг принести Франції другий титул поспіль, але в овертаймі не зумів прошити Еміліано Мартінеса після виходу віч-на-віч. Аргентина виграла у серії пенальті.

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"Я досі переглядаю цей епізод, знаю його напам'ять. Тоді сказав собі: "Рандалю, ти повинен бити по воротах". Спробував пробити у ближній кут, але воротар зробив чудовий сейв. Така доля. Я програв цю дуель.

Звісно, думав про те, що я мав інші варіанти. Я міг віддати передачу на Мбаппе, бо він теж був у хорошій позиції, але я тоді не побачив його. Це потім, коли переглядаєш відео, помітно, що існували інші варіанти. Однак вже надто пізно, вже нічого не можна зробити. Це залишиться зі мною на все життя", – сказав Коло Муані в ефірі beIN Sports.

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